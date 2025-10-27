Глава Союза женщин Дагестана погибла в ДТП

Председатель Союза женщин Дагестана 75-летняя Интизар Мамутаева погибла в автомобильной аварии, написал глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. О причинах и обстоятельствах ДТП господин Меликов не сообщил.

Глава Дагестана назвал госпожу Мамутаеву «настоящей горянкой», посвятившей жизнь родной республике и ее жителям.

После окончания института, с 1981 по 1986 годы, Интизар Мамутаева работала зампредседателя исполкома Рутульского районного Совета народных депутатов. В марте 1991 года Интизар Мамутаеву назначили на должность главного специалиста в Государственный комитет Дагестана по делам национальностей. С 1994 года по 2003 годы работала ответственным секретарем Комиссии Государственного по делам женщин, семьи и демографии, а с 2003 по 2016 год занимала пост уполномоченного по правам ребенка. В последние годы работала председателем Союза женщин Дагестана.