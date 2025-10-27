Силы ПВО сбили девять БПЛА на пути к Москве

Силы ПВО сбили девять беспилотников на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее глава столицы сообщал о четырех сбитых дронах.

По словам господина Собянина, на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и жертвах не сообщается.

В ночь на 27 октября приостановили работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Также временно ограничили прием и выпуск авиарейсов аэропорты Волгограда, Саратова и Калуги. Об отражении беспилотников также сообщили губернаторы Калужской и Тульской областей.