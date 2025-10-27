Лавров: Россия согласна с Трампом в том, что вопрос конфликта на Украине — решаем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва согласна с Вашингтоном в том, что вопросы урегулирования конфликта на Украине — решаемы. Об этом он рассказал в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Он (президент США Дональд Трамп — “Ъ”) отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны»,— сказал господин Лавров.

Сергей Лавров добавил, что «американская внешняя политика сегодня максимально прозрачна», так как Дональд Трамп ежедневно поясняет свое отношение к тем или иным вопросам.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Однако затем господин Трамп заявил об отмене встречи, сославшись на то, что Москва якобы не готова договариваться. Позже Минфин США объявил о введении новых санкций против России.