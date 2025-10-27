Мэру Гюмри Гукасяну предъявили новое обвинение

Арестованному по подозрению в получении взятки мэру грузинского Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение — за высказываение о вступлении Армении в союз с другими странами, которые были квалифицированы как публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения (по ч. 2 ст. 422 УК Армении). Об этом сообщает News.am со ссылкой на защиту мэра. Адвокаты назвали новое обвинение политическим преследованием.

По словам защиты господина Гукасяна, во время высказываний, он подчеркивал «необходимость этого для защиты и сохранения независимой государственности» Армении. Адвокаты также отметили, что уголовное преследование было возбуждено через месяц после высказывания этой позиции.

«Высказывания, не содержащие элементов насилия, являющиеся по сути лишь позицией, никогда не могут быть квалифицированы как преступление в контексте всех международных стандартов и принципов»,— говорится в тексте.

В сентябре мэр выражал мнение о необходимости союза Армении с Россией. «Республика Армения должна образовать союз со своими законами, своим Национальным собранием, своим правительством, своим президентом и всем остальным»,— сказал он тогда.

21 октября Антикоррупционный суд в Армении на два месяца арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна по делу о взятке. По версии следствия, мэр и главный архитектор города согласились не сносить незаконное строение на улице Гарегина Нжде в обмен на $10 тыс.