В Черноземье 28 октября будет облачно и дождливо, от +4°C до +11°C

Во вторник, 28 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +4°C до +11°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачно, +4°C. Днем переменная облачность, температура составит +10°C. Осадков не ожидается

В Воронеже ночью будет небольшой дождь, облачно, +5°C. Днем — +11°C, синоптики также прогнозируют небольшой дождь и облачную погоду.

В Курске ночью будет облачно, но без осадков, температура снизится до +5°C. Днем будет переменная облачность и небольшой дождь, до +9°C.

В Липецке в течение суток ожидается небольшой дождь при переменнной облачности. Температура ночью опустится до +4°C, Днем поднимется до +10°C.

В Орле в ночь на вторник может пройти небольшой дождь, температура в темное время суток составит +5°C, днем погода ожидается без осадков, преимущественно ясно, температура — до +9°C.

В Тамбове ночью температура опустится до +4°C, ожидается переменная облачность. Днем — пройдет небольшой дождь, зато потеплеет до +11°C.

Сергей Калашников