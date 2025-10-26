Силы ПВО сбили 11 БПЛА над Тульской и Калужской областями

Над Калужской и Тульской областями сбили 3 и 8 БПЛА, сообщили губернаторы регионов Владислав Шапша и Дмитрий Миляев в своих Telegram-каналах.

По информации господина Шапши, беспилотники были уничтожены над Боровским и Малоярославецким округами, а также на окраине Калуги. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Как сообщил Дмитрий Миляев, при атаке на Тульскую область пострадавших и разрушений также нет. Район, который атаковали дроны, губернатор не уточнил.

Ранее в связи с риском атаки БПЛА аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации.