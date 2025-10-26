Пятеро человек получили травмы в ДТП в Ярославской области

Пятеро человек, в том числе несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Ростовском округе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла 26 октября в 16:40 на 7 км автодороги «Петровское-Караш-Заозерье».

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на дорожный знак, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием»,— говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Алла Чижова