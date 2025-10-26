Рядом с Москвой сбили четыре беспилотника

Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. Господин Собянин не сообщил, были ли какие-либо последствия от налета беспилотников, но уточнил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В последний раз мэр сообщал о налете БПЛА на Москву несколько часов назад. Тот дрон также был сбит. Вместе с московским регионом сегодня вечером под удар попали Белгородская и Калужская области, сообщали в Минобороны — всего с 16:00 до 20:00 мск были сбиты 22 беспилотника.