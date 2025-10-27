«Капитал» пойдет в массы

НПФ «Будущее» решил оживить сегмент индивидуальных пенсионных планов (ИПП) и намерен предоставить клиентам ИПП с фиксированной ставкой 16%. Учитывая нынешнюю риторику ЦБ о снижении «ключа», вскоре эта ставка будет еще привлекательнее. Однако новому плану придется выдерживать конкуренцию с более актуальным инструментом — программой долгосрочных сбережений (ПДС), которая, в отличие от ИПП, имеет государственное софинансирование. По оценке экспертов, новый ИПП ориентирован в первую очередь на клиентов, которые хотят формировать новые сбережения параллельно ПДС, причем с более удобными сроками формирования средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, НПФ «Будущее» запустил ИПП «Капитал Плюс». Особенностью нового инструмента стала фиксированная ставка на уровне 16%, причем не только на первый взнос, а на все последующие пополнения, вплоть до конца 2027 года. Минимальный период накопления по программе — пять лет, а ежемесячная пенсия составит не менее 7,5 тыс. руб. В фонде отмечают, что если фактический инвестиционный доход НПФ по итогам года окажется выше и превысит порог 16% годовых, то фонд отразит на счете клиента сумму фактического дохода — результат от размещения пенсионных резервов. При этом доходность по продукту до 31 декабря 2027 года не может быть ниже 16%.

Размер первого взноса — 36 тыс. руб. Это столько же, сколько вкладчику с месячным доходом до 80 тыс. руб. необходимо внести для получения полного софинансирования по программе ПДС в течение года (см. справку). Размер остальных взносов произвольный, но должен составлять не менее 5 тыс. руб. Размер гарантированного дохода рассчитывается по формуле простых процентов и распространяется не только на первый взнос, но и на все остальные взносы на счет в пределах 50 млн руб.

По программе ИПП граждане самостоятельно формируют будущую негосударственную пенсию. Клиент делает взносы в НПФ, а фонд инвестирует эти средства с целью получения дохода. ИПП активно развивались в 2020 году, однако большую массовость продукт не приобрел. С 2024 года в России активно развивается программа долгосрочных сбережений, вклады по ней формируются за счет добровольных взносов граждан, а также за счет господдержки до 36 тыс. руб. в год. Чтобы получить ее в полном объеме, вкладчику необходимо самому внести не меньше средств, при этом, если доход клиента составляет более 80 тыс. руб., господдержка рассчитывается 1:2, более 150 тыс. руб. — 1:4.

При этом в самом НПФ «Будущее» уже существует инструмент ПДС — все с той же фиксированной ставкой в 16%. Как отметили в фонде, инструмент ПДС в первую очередь подходит для долгосрочных целей, например для накопления пенсии. Однако ИПП обладает преимуществом в виде более гибкого подхода к периоду накопления, который составляет 5 лет, а не 15, как по ПДС. Как отмечает президент НАПФ Сергей Беляков, ИПП по-прежнему занимают свою нишу. «ПДС — это универсальный сберегательный инструмент, который позволяет накопить на любые цели (вывод средств по программе предусмотрен в особых случаях, например при потере кормильца или на дорогостоящее лечение.— “Ъ”). В свою очередь, ИПП — это инструмент, четко направленный на формирование стабильных пенсий, и рассчитан на длительный период выплат, часто превышающий 20 лет»,— указывает господин Беляков.

В нынешних реалиях ИПП выгоден именно клиентам, которые бы комбинировали взносы по ПДС и по ИПП.

Причем, учитывая нынешнюю тенденцию к снижению ключевой ставки, которая, по оценке экспертов, в 2026 году опустится до 13–15%, можно предположить, что инструмент найдет своих клиентов. «Фиксированная доходность, близкая к нынешнему высокому уровню "ключа", в программах ИПП может подстегнуть развитие этого продукта и интерес к нему»,— считает гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов.

Фиксированная ставка по ИПП сама по себе, скорее всего, не сможет компенсировать фундаментальные преимущества ПДС в виде госсофинансирования, предполагает директор по продукту НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» Роман Карнеев. «Даже если ставка по ИПП будет заявлена выше ключевой ЦБ, итоговая эффективная доходность для клиента с высокой вероятностью окажется ниже, чем по ПДС, где к инвестиционному доходу прибавляются государственные взносы»,— отмечает эксперт.

Кроме того, продукт с фиксированной ставкой несет повышенные риски для самих НПФ, так как фонд берет на себя обязательство обеспечивать заранее объявленную доходность независимо от конъюнктуры финансового рынка. НПФ рискует необходимостью выполнять обязательства перед клиентами за счет средств страхового резерва, а при его недостаточности — за счет собственных средств.

Андрей Ковалёв