Novartis покупает Avidity Biosciences в рамках сделки на $12 млрд

Компания Novartis достигла соглашения о покупке американской биотехнологической компании Avidity Biosciences. По условиям сделки швейцарская компания заплатит по $72 за каждую акцию американской, что составляет премию 46%. Как указывает Novartis, на этих условиях стоимость Avidity Biosciences оценивается в $12 млрд.

Avidity Biosciences занимается разработкой и продвижением экспериментальных препаратов на основе РНК для лечения редких генетических заболеваний, включая миотоническую дистрофию типа 1 и мышечную дистрофию Дюшенна. Как ожидается, сделка будет завершена в первой половине 2026 года. Акции Novartis реагируют на новость о сделке падением почти на 1% на бирже в Нью-Йорке. Акции Avidity на бирже Nasdaq растут на 1,24%. С начала года акции американского разработчика выросли на 69%.

Для Novartis это уже вторая крупная покупка за последние два месяца. В сентябре швейцарская компания объявила, что покупает за $4,1 млрд Tourmaline Bio, которая разрабатывает препараты для лечения иммунных и воспалительных заболеваний.

Алена Миклашевская