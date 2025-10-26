В Перми СК обвиняет сотрудника полиции в ДТП с двумя погибшими

В Перми сотруднику полиции 1983 года рождения предъявлено обвинение в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек, сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

Как сообщают в ведомстве, ночью 26 октября обвиняемый в состоянии алкогольного обвинения на дороге Новые Ляды—Сылва выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем, двигавшемся навстречу, водитель и пассажир которого погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обвиняемый скрылся с места происшествия.

Предполагаемый виновник был задержан, был проведен осмотр места происшествия и допрос очевидцев. Следователем СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.