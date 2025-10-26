Крупнейший пермский подрядчик раскрыл акционеров

Пермское АО «Уралмостострой» (УМС) актуализировало данные по своим акционерам. Информация о состоянии акционеров за 2024 год опубликована в «СПАРК-Интерфакс». Согласно этим сведениям, 41% акций АО принадлежит 82-летнему бывшему начальнику уфимского Мостоотряда №30 (входит в УМС) Павлу Рабухину, 18,8% акций — директору челябинского филиала УМС Игорю Печенкину, 19,3% — Юлии Морозовой (по данным «Ъ-Прикамье», близкой к скончавшемуся в 2017 году экс-гендиректору УМС Константину Морозову), еще 14,4% — Юрию Истягину, директору пермского филиала УМС — Мостоотряд №123. В последний раз общество публиковало данные об акционерах в 2022 году.

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка в 2024 году превысила 11 млрд руб., чистая прибыль — свыше 71 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь.