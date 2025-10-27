На системы пожарной безопасности для элеватора в Чебоксарах выделили 60,4 млн рублей

На выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем пожарной сигнализации и оповещения для Чебоксарского элеватора выделили 60,4 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит полностью оснастить противопожарными системами комплекс складских и технических зданий элеватора, включая силосные корпуса, мельницу, административные и бытовые помещения. Работы будут вестись в четыре этапа.

Все работы планируется завершить в течение 316 рабочих дней с момента заключения контракта. Заказчиком выступает Акционерное общество «Чувашхлебопродукт».

Влас Северин