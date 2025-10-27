На капитальный ремонт здания Усолинской школы в Марий Эл выделили 91,9 млн рублей

На капитальный ремонт здания Усолинской общеобразовательной школы в Марий Эл выделили 91,9 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В перечень задач входит ремонт окон, внутренняя отделка обоих этажей, лестничных переходов, а также модернизация систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электрооборудования и пожарной сигнализации.

Работы должны быть выполнены в период с 1 февраля по 1 августа 2026 года.

Влас Северин