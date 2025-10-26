В Казани отметили Всероссийский день гимнастики

В Казани состоялось празднование Всероссийского дня гимнастики, рассказали «Ъ» организаторы события. В нем поучаствовали известные российские гимнасты: чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр. Было поставлено гала-шоу, посвященное 140-летию российской гимнастики.

Шоу открыли президент Федерации гимнастики России, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «Пользуясь случаем, хочу поздравить наших гимнастов, которые выступили на чемпионате мира. Ангелина Мельникова защитила свой статус абсолютной чемпионки, а Даниел Маринов завоевал бронзу. После длительного перерыва мы вернулись на международную арену и показали класс»,— сказал господин Белозеров на фестивале.

Мастер-классы для юных спортсменов провели чемпионка Европы и мира 2015 Дарья Нагорная, чемпион Европы 2008 в индивидуальных прыжках Дмитрий Ушаков, чемпионка Европы в командном зачете 2021 Лала Крамаренко и другие представители российской гимнастики.

Во время гала-шоу на арену «Центра гимнастики» вышли больше 450 гимнастов. Их номера были посвящены становлению спортивной и художественной гимнастики в России, победам советских и российских спортсменов, а также новым дисциплинам этого вида спорта — акробатике, батуте и аэробике.