На капитальный ремонт детского сада в поселке Марий Эл выделили 59,9 млн рублей

На капитальный ремонт Красногорского детского сада «Сказка» в поселке Красногорский в Марий Эл выделили 59,9 млн рублей. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт внутренних инженерных систем здания, включая системы отопления и горячего водоснабжения, а также другие общестроительные и отделочные работы. В процессе работ подрядчик обязан организовать онлайн-видеонаблюдение за объектом и предоставлять заказчику ежедневные фотоотчеты о ходе ремонта.

Работы планируется начать 1 апреля 2026 года и завершить до 1 августа 2026 года. Источником финансирования является бюджет Звениговского муниципального района.

Влас Северин