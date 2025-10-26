MONA, «Моя Мишель» и арфовый фестиваль

В Ярославле на неделе с 27 октября по 2 ноября пройдут арфовый фестиваль, концерты исполнителей Сергея Куренкова и MONA, групп «Моя Мишель» и «ДМЦ», стендап-комика Павла Дедищева. На главной площади города откроется новая ярмарка, в кино покажут сказочные истории об Алисе в Стране чудес и Горыныче, а в учреждениях начнется ночь искусств. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Певица Mona (Дарья Кустовская)

Концерты

30 и 31 октября в Ярославской филармонии пройдет арфовый фестиваль. На сцене концертного зала имени Собинова выступит Ярославский губернаторский симфонический оркестр вместе с ведущими арфистами страны разных поколений и лауреатами международных конкурсов — Татьяна Осколкова, Мария Федорова, Нина Куприянова, Марина Чудакова. Для фестиваля специально привезли уникальную арфу фирмы «Lyon & Healy». Начало в 18:30, стоимость билетов — от 350 руб.

31 октября в ДК им. Добрынина выступит многократный лауреат премии «Шансон года», поэт, композитор и автор — исполнитель Сергей Куренков. Он даст большой концерт, на котором прозвучит много новых песен, а также хиты «Женщина-воздух», «У тебя в глазах», «Я хочу побыть с тобой», «Я тебя рисую». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,1 тыс. руб.

1 ноября в «Руки Вверх! Бар» концерт даст поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук «Моя Мишель». В числе самых популярных песен группы — «Зима в сердце», совместная работа с Dose «Пташка», летний фит с ЛСП «Курточка», «Город ангелов» и «Облака». Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2,8 тыс. руб.

Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук

2 ноября в «Китайском Летчике Джао Да» пройдет концерт группы «ДМЦ» («Дороги меняют цвет»). Она презентует программу «Не прислоняться!». Среди самых известных песен группы треки «А на улице — мороз», «Смеяться всем в лицо» и другие. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 1,6 тыс. руб.

2 ноября в «Руки Вверх! Бар» выступит современная исполнительница MONA (Дарья Кустовская). Среди самых ее популярных песен треки «Иордан», «Прощание», «Заплаканная», «Дороже золота». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб.

2 ноября во Дворце молодежи выступит резидент стендап-клуба Павел Дедищев. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,2 тыс. руб.

В Ярославском цирке начали показывать новое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». В проекте принимают участие более 100 артистов российского цирка, исполнители рекордных трюков и мастера оригинального жанра. Особого внимания в программе удостоен уникальный номер — единственная в мире «Групповая трансформация «Фаберже». Стилистика перфоманса выполнена в символике знаменитых драгоценных украшений Карла Фаберже. Шоу пройдет 1 и 2 ноября, стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

Спектакли

1 ноября в КЗЦ «Миллениум» представят спектакль-комедию по пьесе Александра Островского «Не в свои сани не садись». В постановке примут участие народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также заслуженный артист России Борис Шувалов и другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2 тыс. руб.

Выставки и встречи

В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Наполеон. От триумфа до крушения» из собрания Музея-панорамы «Бородинская битва». На выставке представлены произведения европейских художников, посвященные Наполеону и событиям Наполеоновских войн: полотна Франца фон Кюгельхена, Войцеха и Ежи Коссаков, Жана-Луи-Эрнеста Месонье. Стоимость билета — 300 руб.

В Музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» неподалеку от Ярославля открылась выставка «Мазай глазами художников». Уникальное собрание иллюстраций, книг, картин, открыток и сувениров посвящено самому известному герою детских произведений Николая Некрасова — дедушке Мазаю. На выставке можно увидеть книги «Дедушка Мазай и зайцы» разных лет, в том числе прижизненное издание стихотворений Некрасова.

Ярославский музей-заповедник продолжает цикл бесплатных лекций и экскурсий «Тайны Спасо-Преображенского собора» — это часть проекта по фотофиксации фресок Собора. 31 октября в 18:15 состоится лекция Екатерины Макаровой «Алтарные росписи Спасо-Преображенского собора».

2 ноября Ярославский музей-заповедник организует экскурсию «Ополчение Минина и Пожарского в Ярославле». Участники смогут увидеть памятники архитектуры, сохранившиеся со времен событий 1612 года. Экскурсовод расскажет о том, какие действия были развернуты в стенах Спасо-Преображенского монастыря. Сбор группы — у ворот музея со стороны Которосльной набережной, начало в 11:00, стоимость — 400 руб.

На Советской площади 2 ноября откроется трехдневная ярмарка ко Дню народного единства. На ней свою продукцию представят ярославские фермеры, дополнят ярмарку концерты, мастер-классы и интерактивные зоны.

Ночь искусств в Выставочном зале им. Н.А. Нужина пройдет раньше, чем в других музеях Ярославля, а именно 2 ноября. Гостей ждет экскурсия по фотовыставке «Пять вечеров в фотомастерской» в исполнении автора фотографического материала Дмитрия Бахтина, поэзия и игры с рифмами, мастер-класс с журавликами и музыкальное выступление. Начало в 18:00, стоимость — 300 руб.

Кино

В кинопрокат вышло фэнтези «Алиса в Стране чудес». Случайно попав в Страну чудес, 15-летняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. Чтобы выбраться из Страны Чудес, девочке предстоит пройти долгий путь. В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие.

Также в кинотеатрах начали показывать фильм «Горыныч». Моряк Алексей Алехин привык к приключениям. Он спасает дракончика в неизвестном княжестве, и на него обрушиваются проблемы. Дракончик Горыныч становится для моряка лучшим другом и помогает ему в водовороте событий. В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и другие.

