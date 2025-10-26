В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека

Четыре человека в разных районах Белгородской области пострадали при ударах БПЛА — у людей осколочные ранения и баротравмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе дроном атаковали легковое авто, пострадали мужчина и женщина, их доставили в белгородскую городскую больницу. Губернатор не уточнил, находились ли они в машине в момент удара. В селе Головчино Грайворонского округа под атаку попал грузовик — мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, его госпитализировали. Также пострадал житель села Графовка Шебекинского округа — его увезли в больницу с ранениями лица и бедра.

Вместе с этим в разных районах области были повреждены дома, осколками задело множество автомобилей, а в селе Новоалександровка Борисовского района после налета начался пожар, который вскоре потушили. В самом Белгороде в четырех многоквартирных домах и в одном частном выбиты окна, повреждены 14 машин.