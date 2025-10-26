Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ненадлежащей организации отлова бродячих собак в казанском поселке Нагорный. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Бастрыкин затребовал доклад о ненадлежащем отлове собак в казанском поселке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бастрыкин затребовал доклад о ненадлежащем отлове собак в казанском поселке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уточняется, в социальных сетях и СМИ были опубликованы сообщения, что в поселке Нагорном длительное время обитает стая бродячих собак, которые регулярно нападают на местных жителей, включая детей. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не привели к решению проблемы.

В следственном управлении СК по Республике Татарстан организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Валерию Липскому представить доклад о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Влас Северин