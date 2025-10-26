27 октября в Татарстане ожидаются дожди, туман и 0 градусов

В понедельник, 27 октября, на территории Татарстана прогнозируется небольшой дождь, который может усилиться до умеренного. В некоторых районах республики ночью и утром также прогнозируют туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем прогреется до показателей от +5 до +10 градусов.

В Казани ночью ожидается небольшой дождь и туман, температура составит от +2 до +4 градусов. Днем в городе осадков не ожидается, максимальная температура достигнет от +7 до +9 градусов.

Влас Северин