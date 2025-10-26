С поправкой на прозрачность

Центр стратегических разработок (ЦСР) при правительстве РФ провел анализ законотворчества в 2024 году (есть у “Ъ”). Эксперты отметили высокую активность кабмина, а также предложили на всех этапах рассмотрения инициатив в Госдуме проводить публичные обсуждения с участием бизнеса, в том числе сделать прозрачнее процедуру принятия поправок ко второму чтению, на изучение которых в среднем дается всего пять дней.

Авторы исследования «Карта нормотворчества-2024. Характеристика принятых актов, роль бизнеса» отмечают, что в прошлом году наблюдалась «высокая нормотворческая активность». В частности, было принято 563 федеральных закона, из которых 53% внесены правительством. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что высокие показатели эффективности связаны с внедрением цифровой системы мониторинга, которая автоматически отслеживает сроки, фиксирует ответственных и прогнозирует риски неисполнения тех или иных задач. В том числе благодаря этой системе по итогам трех кварталов 2025 года 100% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок. В 2024 году этот показатель составлял 99%, в 2023 году — 95%, а в 2022 году — 84%.

Согласно подсчетам ЦСР, за рассматриваемый период поправки поступили к 73% законопроектов, при этом 81,9% из них были приняты, что свидетельствует «о высокой вовлеченности субъектов в процесс доработки законодательных инициатив». Больше всего поправок поступило к документам, регулирующим сферы хозяйственной деятельности и финансов, а самым активным их автором выступило правительство. Эксперты также проанализировали среднюю скорость принятия законопроектов в зависимости от субъекта инициативы. Самыми «быстрыми» оказались проекты президента.

Средний срок между размещением поправок ко второму чтению в думской базе после заседания профильного комитета и их принятием составляет в среднем 4,9 дня, а второе и третье чтения зачастую проходят в один день. «Крайне сжатые сроки между ключевыми стадиями рассмотрения снижают качество экспертизы и возможность содержательного обсуждения»,— говорится в докладе ЦСР. Отдельно авторы обращают внимание на отсутствие обязательной процедуры проведения публичного обсуждения поправок ко второму чтению.

«Исследование подтверждает высокую востребованность инструментов обратной связи,— пояснил “Ъ” один из его авторов, генеральный директор "Платформы сорегулирования" Александр Литвак.— Яркий пример — портал regulation.gov.ru и процедура оценки регулирующего воздействия, где к каждой второй инициативе (54%) поступают замечания от экспертов и предпринимателей. Это доказывает, что открытое обсуждение рождает более взвешенные и эффективные решения». Господин Литвак полагает важным использовать экспертный потенциал и ввести процедуру обязательного публичного обсуждения поправок ко второму чтению — например, на семь рабочих дней.

Директор центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности ЦСР Павел Новиков говорит, что сделать законодательный процесс более прозрачным и предсказуемым для бизнеса можно, используя потенциал 43 отраслевых групп, созданных на базе аналитического центра при правительстве. Ранее они доказали свою эффективность в рамках «регуляторной гильотины», отменившей более 143 тыс. избыточных норм к бизнесу, добавляет он.

Политолог Павел Склянчук напоминает, что процедура внесения поправок ко второму чтению часто вызывает нарекания из-за так называемых прицепов — новелл, расширяющих или меняющих концепцию документа.

Снизить «эффект неожиданности» от них можно, обязав комитеты публиковать поправки в думской базе сразу же, а не после того, как их внесли в таблицу на принятие или отклонение, добавляет эксперт: «А инициаторов поправок можно обязать писать пояснительную записку к ним так же, как и в первом чтении».

Ксения Веретенникова