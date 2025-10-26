В Саратове задержали 30 футбольных фанатов за массовую драку на трассе Р-228

В Саратове возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после массовой драки футбольных фанатов на федеральной трассе, сообщили в региональном ГУ МВД. Задержанные оказались болельщиками, прибывшими из Ульяновска на матч между клубами «Сокол» и «Волга», пишут РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел 25 октября на автодороге Р-228 в черте Саратова. Видеозапись драки была обнаружена в интернете, что позволило полиции быстро отреагировать. В ходе проверки установили, что в конфликте участвовали более 30 человек. Их доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

МВД продолжает выяснять причины драки и устанавливать всех участников конфликта. В главке уточнили, что фанаты могли ехать как на матч, так и с него. Также не исключено возбуждение дополнительного дела за создание помех движению на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград.

Нина Шевченко