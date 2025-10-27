Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Матушка-гора

Минувшая светская неделя была богата фешен-событиями, но заключительное из них — закрытие Bosco Fashion Week в ГУМе — получилось особенно громким. Владелец группы Bosco Михаил Куснирович (на фото) вообще не очень любит, когда тихо, а в этот раз и вовсе устроил дискотеку. Гостям и участникам закрывающего дефиле было предложено замечательное мысленное упражнение: перемахнуть, хотя бы в сознании, дождливые, снежные и суматошные ноябрь и декабрь, чтобы обнаружить себя сразу в январских каникулах, на горном склоне. Путь к этому склону пролегал, разумеется, через мультибрендовый Bosco Family, возле которого приплясывали модели, одетые в духе apres-ski. Тут же стоял исполненный патриотизма столб, указывавший направление и расстояние до популярных российских горнолыжных курортов: Эльбрус, Роза Хутор, Белокуриха, Абзаково и так далее. Даже странно, что у такого столба не сфотографировалась Татьяна Куртукова, исполнительница песни «Матушка-земля» и фешен-инфлюенсер по версии Bosco. Будучи пока начинающим светским персонажем, госпожа Куртукова покладисто фотографировалась только у пресс-волла.

Впрочем, господин Куснирович явно путал следы: шале, в которое превратился Демонстрационный зал ГУМа, называлось не в сочинском стиле — допустим, «У Мишани», а все-таки в альпийском — «Chez Michel». Перед началом показа сам Мишель призвал собравшихся не экономить эмоции и аплодисменты (в этом показе традиционно участвуют только клиенты и знаменитости). А дальше началась дискотека, действительно похожая на те, что бывают в горах, только с участием Игоря Бутмана, Инстасамки и Светланы Кузнецовой. А чтобы никто не подумал, что горы все-таки не те, включили песню «Не валяй дурака, Америка».

Евгения Милова

Модельер Юлия Янина (в центре) во время показа коллекции FW'25/26 на закрытом вечере YANINA Couture

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Балерина Элеонора Севенард (слева) и журналист Виктория Давыдова во время показа коллекции FW'25/26 на закрытом вечере YANINA Couture

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Балерина Мария Богданович и бьюти-блогер Алексей Жидковский во время показа коллекции FW'25/26 на закрытом вечере YANINA Couture

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: модельер Юлия Янина, владелица ювелирного бренда EIRINE Ирина Шамилова и старший вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Мягких во время показа коллекции FW'25/26 на закрытом вечере YANINA Couture

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Татьяна Тур перед началом показа коллекции FW'25/26 на закрытом вечере YANINA Couture

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Исаева перед началом показа коллекции FW'25/26 на закрытом вечере YANINA Couture

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Кузьма Котрелев и Дарья Котрелева на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посол Франции в России Николя де Ривьер на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер Рубен Дишдишян (слева) на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая (слева) и директор событийной программы кинотеатра "Художественный" Галарина Долговых на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художники Соня Стереостырски и Павел Пепперштейн на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса, режиссер Ян Гэ на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Главный редактор портала «Фильм Про», ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев (в центре) на премьере фильма «Новая волна» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Председатель совета директоров «Компании развития общественных связей» Сергей Зверев (слева) и соучредитель фонда «Друзья», почетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян (справа) на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Слева направо: предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский, член совета директоров «Яндекс» Александр Ивлев и председатель совета директоров «Компании развития общественных связей» Сергей Зверев на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участницы группы SPOKANKI на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Генеральный директор АО «Кибердом» Сергей Калмыков (слева) на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский (второй слева), соучредитель, председатель правления фонда «Друзья» Оксана Разумова (в центре) и журналист Алена Долецкая на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Слева направо: предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский, телеведущий Иван Ургант и соучредитель фонда «Друзья», cпочетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Телеведущий Иван Ургант на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Режиссер Валерия Гай-Германика (слева) на вручении премии интеллектуального волонтерства ProCharity

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Исскусcтвовед, основатель школы Masters Полина Бондарева (справа) и художница Алина Глазун на открытии нового пространства школы Masters masters:DOM

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художник Петр Кирюша (второй справа) на открытии нового пространства школы Masters masters:DOM

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Журналист Павел Камин на открытии нового пространства школы Masters masters:DOM

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Коллекционер и издатель Пьер-Кристиан Броше на открытии нового пространства школы Masters masters:DOM

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости на открытии нового пространства школы Masters masters:DOM

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица, композитор, поэт, основатель и лидер группы Nina Karlsson Нина Карлссон на открытии нового пространства школы Masters masters:DOM

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Зара на премьере шоу «Высоцкий. Высота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модельер Игорь Чапурин на премьере шоу «Высоцкий. Высота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Дарья Мороз на премьере шоу «Высоцкий. Высота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Оперный певец Ильдар Абдразаков на премьере шоу «Высоцкий. Высота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Премьера шоу «Высоцкий. Высота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Выступление певца Григория Лепса на премьере шоу «Высоцкий. Высота»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор торгового департамента галереи магазинов «Боско» Екатерина Моисеева на модном показе иностранных брендов компании

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник, режиссер Валерий Переверзев на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор торгового департамента галереи магазинов «Боско» Екатерина Моисеева (слева) и председатель наблюдательного совета «Боско» Михаил Куснирович на модном показе иностранных брендов компании

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Павел Камин (в центре) на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Татьяна Куртукова на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модный показ иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Джазмен Игорь Бутман на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Теннисистка Светлана Кузнецова (в центре) на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модный показ иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Слава Копейкин на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкант, продюсер Moneyken (второй слева), певица, блогер Инстасамка (слева) и актер Слава Копейкин на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Теннисистка Светлана Кузнецова (в центре) на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Регина Тодоренко, Директор по развитию компании «Боско» Константин Андрикопулос на модном показе иностранных брендов «Боско»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

