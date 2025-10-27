Матушка-гора

Минувшая светская неделя была богата фешен-событиями, но заключительное из них — закрытие Bosco Fashion Week в ГУМе — получилось особенно громким. Владелец группы Bosco Михаил Куснирович (на фото) вообще не очень любит, когда тихо, а в этот раз и вовсе устроил дискотеку. Гостям и участникам закрывающего дефиле было предложено замечательное мысленное упражнение: перемахнуть, хотя бы в сознании, дождливые, снежные и суматошные ноябрь и декабрь, чтобы обнаружить себя сразу в январских каникулах, на горном склоне. Путь к этому склону пролегал, разумеется, через мультибрендовый Bosco Family, возле которого приплясывали модели, одетые в духе apres-ski. Тут же стоял исполненный патриотизма столб, указывавший направление и расстояние до популярных российских горнолыжных курортов: Эльбрус, Роза Хутор, Белокуриха, Абзаково и так далее. Даже странно, что у такого столба не сфотографировалась Татьяна Куртукова, исполнительница песни «Матушка-земля» и фешен-инфлюенсер по версии Bosco. Будучи пока начинающим светским персонажем, госпожа Куртукова покладисто фотографировалась только у пресс-волла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец группы Bosco Михаил Куснирович

Впрочем, господин Куснирович явно путал следы: шале, в которое превратился Демонстрационный зал ГУМа, называлось не в сочинском стиле — допустим, «У Мишани», а все-таки в альпийском — «Chez Michel». Перед началом показа сам Мишель призвал собравшихся не экономить эмоции и аплодисменты (в этом показе традиционно участвуют только клиенты и знаменитости). А дальше началась дискотека, действительно похожая на те, что бывают в горах, только с участием Игоря Бутмана, Инстасамки и Светланы Кузнецовой. А чтобы никто не подумал, что горы все-таки не те, включили песню «Не валяй дурака, Америка».

Евгения Милова