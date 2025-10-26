Число пострадавших от кибермошенников детей выросло на 120%

В России с начала 2025 года число несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, увеличилось на 120%. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным ведомства, мошенники освоили полный арсенал схем и психологических манипуляций, специально адаптированных для детей. Они воздействуют на несовершеннолетних, похищая значительные суммы денег, что вызывает тревогу в правоохранительных органах.

В МВД подчеркнули, что защита детей в цифровой среде — это общая задача не только специалистов, но и семей. Ключевым фактором безопасности стало доверие: ребенок должен иметь возможность открыто говорить с родителями о подозрительных сообщениях, угрозах или просьбах, например, отправить фото. Родителям советуют активно участвовать в жизни ребенка в интернете — обсуждать его интересы, совместно просматривать фильмы и играть, а также мягко объяснять, где кроется манипуляция и опасность.