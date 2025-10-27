Кадастровых инженеров воспитают штрафами

Росреестр предлагает существенно расширить основания для привлечения кадастровых инженеров к административной ответственности за нарушения при проведении работ. Необходимость объясняется «крайне неудовлетворительным» качеством работ и «абсолютно неэффективной» системой мер для обеспечения соблюдения инженерами требований. При этом ошибки кадастра снижают качество или делают невозможной работу с ЕГРН. Эксперты соглашаются с идеей, полагая, что это должно повысить качество работ, но участники рынка видят необходимость серьезной доработки норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для «чистки» Единого госреестра недвижимости Роскадастру потребовались полномочия по выписыванию кадастровым инженерам штрафов за недостоверные сведения

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Росреестр опубликовал законопроект, дополняющий с 1 марта 2027 года КоАП рядом новых правонарушений в сфере кадастрового учета для повышения достоверности данных в ЕГРН. Сейчас ответственность есть только за внесение кадастровыми инженерами заведомо ложных сведений, добавить в КоАП планируется еще десяток составов административных правонарушений и санкций за них. Например, это подготовка техпланов для несуществующих объектов (дисквалификация на срок до трех лет), проведение измерений без выезда на местность (штраф до 50 тыс. руб.), внесение в межевой план сведений, повлекшее пересечение с границами участка, сведения о котором есть в ЕГРН (до 10 тыс. руб.). За повторные нарушения штрафы выше. Касается это не только инженеров, но и юрлиц, выполняющих кадастровые работы по договору подряда (для них сейчас ответственность не предусмотрена).

Как отмечается в пояснительной записке, это «типичные нарушения», совершаемые «из года в год». В 2024 году их совершили 47% инженеров. Из-за этого было 98 тыс. приостановок кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость и 6 тыс. отказов. За 2022–2024 годы Росреестр направил в саморегулируемые организации (СРО) материалы о 13,7 тыс. нарушителей, дисциплинарные меры приняты в отношении 4,9 тыс., а исключены всего двое. По мнению Росреестра, это говорит о том, что качество кадастровых работ «крайне неудовлетворительное», а действующие меры по обеспечению соблюдения требований, включая контроль со стороны СРО, «абсолютно неэффективны». Нарушения тормозят ввод объектов недвижимости в оборот и приводят к невозможности правообладателями распоряжаться ими «надлежащим образом».

По мнению старшего партнера юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Романа Ляпунова, Росреестр реагирует на «хроническую проблему» низкого качества кадастровых работ и фактического отсутствия санкций за искажение данных, влияющих на оборот недвижимости и прав собственников. Как добавляет партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков, известны случаи занижения параметров объектов и подписания документов, составленных людьми без статуса инженера. При этом, подчеркивает он, на инженерах лежит ответственность за достоверность описания объектов. Это имеет и публично-правовое значение: занижение площади уменьшит базу по налогам. Партнер VEGAS LEX Игорь Чумаченко полагает, что изменения поспособствуют более добросовестному выполнению работ — ответственность выглядит соразмерной. Однако, предупреждает Роман Ляпунов, это может временно сократить количество специалистов и увеличить стоимость услуг.

Вице-президент Национальной палаты кадастровых инженеров Виктор Кислов, со своей стороны, отмечает, что инженеры неоднократно сталкивались с необоснованным вменением вины за внесение «заведомо ложных сведений» — нередко за опечатки, технические ошибки при правильном определении характеристик и описании объекта. Нарушения, по его словам, «не являются массовыми, но имеют место быть». Установление ответственности за них должно способствовать повышению качества работ, защищать и собственников, и добросовестных инженеров. Однако есть составы, вызывающие «серьезные опасения» как по своему содержанию, так и в силу штрафов, не соотносимых со стоимостью работ. Прежде всего это наказания за пересечения и расхождения границ, критерии которых отсутствуют. Это, говорит он, несет риски необоснованных наказаний, поэтому нормы «требуют серьезного пересмотра».

Евгения Крючкова