IT-сектор выравнивает рост

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) по-прежнему остаются одним из немногих динамично развивающихся сегментов экономики РФ, следует из обзора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Объем продукции, реализованной крупными и средними компаниями сектора, по итогам первого полугодия 2025 года превысил 4 трлн руб., рост — 12,9% год к году, вчетверо выше, чем по экономике в целом (3,2%).

Положительный годовой прирост продаж зафиксирован во всех сегментах сектора ИКТ. Половина объема сбыта пришлась на IT-отрасль, где рост в годовом выражении составил 14,6% (до почти 2 трлн руб.). Как отмечают эксперты, на такую динамику в значительной степени повлиял эффект высокой базы: в первом полугодии 2024 года был зафиксирован самый высокий за последние пять лет годовой прирост (плюс 63,3%). Выручка в производстве ИКТ выросла на 20,5%, до 555,5 млрд руб., в сегменте прочих ИТ-услуг стала больше на 26,9%, достигнув 187,6 млрд руб. Реализация товаров, работ и услуг в сфере телекоммуникаций увеличилась на 5,6%, до 1,26 трлн руб. Объем реализованной продукции в сегменте оптовой торговли ИКТ-товарами составил лишь 20,6 млрд руб., или 0,5% в общем объеме средств (рост на 32%).

Объем инвестиций в основной капитал в секторе вырос на 5,6%, до 636,3 млрд руб., что в два раза ниже, чем по экономике в целом (плюс 11,3%). Соответствующий результат обусловлен небольшим снижением инвестиций (на 2%) в первом квартале и последующим опережающим ростом (на 13,3%) во втором квартале. Отметим, что самый высокий годовой прирост инвестиций за первые шесть месяцев этого года зафиксирован в ИТ-отрасли (плюс 15,6%), ее доля во вложениях сектора ИКТ увеличилась с 42 до 46%.

Среднесписочная численность работников сектора во втором квартале 2025 года достигла максимального за последние годы значения — почти 1,7 млн человек (рост на 9,6%) — в основном за счет ИТ-отрасли. При этом дополнительная потребность в кадрах в секторе снизилась: на конец второго квартала было открыто 76,8 тыс. вакансий (минус 4,3% год к году). В то же время по экономике в целом зафиксирован прирост численности требуемых работников на 1,6%. «На фоне растущей численности работников это свидетельствует о том, что заполнять вакансии в рассматриваемом сегменте было легче, чем в среднем по экономике»,— отмечают в ИСИЭЗ.

Венера Петрова