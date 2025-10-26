«Парма» поднялась на третье место в турнирной таблице
В очередном матче Единой лиги ВТБ «Парма» принимала московскую МБА-МАИ. Обе команды были соседями по верхней части таблицы и матч получился упорным. Пермская команда победила со счетом 82:70.
Фото: Парма
Лучшим игроком в составе «Пармы» стал американский защитник Виктор Сандерс — 15 очков, девять подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности «+19».
Таким образом, «Парма» смогла одержать пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице