В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Грабцево, который находится в Калуге, сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что вводили их для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до отмены ограничений российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, были ли последствия этого налета. Также сегодня с 11:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России — Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщали в Минобороны.