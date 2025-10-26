Дмитриев: депутаты Госдумы в ближайшее время встретятся с конгрессменами США
Встреча американских конгрессменов с представителями Госдумы РФ будет организована в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера, она высказалась за диалог с Россией... И она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран»,— сказал господин Дмитриев. Видео со своей речью он выложил в Telegram-канал.
Госпожа Луна, которая представляет Республиканскую партию США, должна возглавить делегацию американских конгрессменов, которая должна встретиться с депутатами Госдумы. Об этом она сообщила по итогам встречи с господином Дмитриевым, передает «РИА Новости». Деталей встречи она не сообщила.