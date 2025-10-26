Кирилл Дмитриев о диалоге с США, испытаниях «Буревестника» и убийстве Кеннеди
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Запад пытается сорвать переговоры России и США
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской стороной. Он заявил, что российская делегация доносит до США сведения о продвижении войск РФ в Украине и испытаниях «Буревестника»,а также позицию Путина по теме давления Запада на Россию. Главные заявления господина Дмитриева — в подборке «Ъ».
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
- Видим титанические усилия сорвать диалог России и США.
- До администрации США донесена информация об испытаниях «Буревестника», встрече Путина с Генштабом и блокировании военных ВСУ под Купянском и Красноармейском.
- Российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на РФ.
- В ближайшее время будет организована встреча представителей Конгресса США с депутатами Госдумы.
- Российская делегация провела встречу с конгрессвумен Анной Луной, которая высказалась за диалог с РФ.
- Американская сторона высказала благодарность за предоставленные файлы об убийстве Кеннеди.
- Российская экономика находится в хорошем состоянии, РФ доносит это до США.
- Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%.
- Идея тоннеля между РФ и США обсуждается.