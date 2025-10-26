Кирилл Дмитриев о диалоге с США, испытаниях «Буревестника» и убийстве Кеннеди

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской стороной. Он заявил, что российская делегация доносит до США сведения о продвижении войск РФ в Украине и испытаниях «Буревестника»,а также позицию Путина по теме давления Запада на Россию. Главные заявления господина Дмитриева — в подборке «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

