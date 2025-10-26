Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кирилл Дмитриев о диалоге с США, испытаниях «Буревестника» и убийстве Кеннеди

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Запад пытается сорвать переговоры России и США

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской стороной. Он заявил, что российская делегация доносит до США сведения о продвижении войск РФ в Украине и испытаниях «Буревестника»,а также позицию Путина по теме давления Запада на Россию. Главные заявления господина Дмитриева — в подборке «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

  • Видим титанические усилия сорвать диалог России и США.
  • До администрации США донесена информация об испытаниях «Буревестника», встрече Путина с Генштабом и блокировании военных ВСУ под Купянском и Красноармейском.
  • Российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на РФ.
  • В ближайшее время будет организована встреча представителей Конгресса США с депутатами Госдумы.
  • Российская делегация провела встречу с конгрессвумен Анной Луной, которая высказалась за диалог с РФ.
  • Американская сторона высказала благодарность за предоставленные файлы об убийстве Кеннеди.
  • Российская экономика находится в хорошем состоянии, РФ доносит это до США.
  • Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%.
  • Идея тоннеля между РФ и США обсуждается.

