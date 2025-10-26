Силы ПВО сбили 26 БПЛА ВСУ над Россией за пять часов

Минобороны России сообщило об успешном отражении налета украинских беспилотников. В период с 11:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России — Белгородской, Брянской и Курской областями.

Из общего числа сбитых беспилотников 17 упали в небе над Белгородской областью, шесть — над Брянской, и три — над Курской. Ранее в этот же день также отражались другие атаки дронов — в утренние часы было сбито 18 БПЛА, а ночью — 82.