Жителя Челябинской области будут судить за гибель девочки в аварии

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по делу 52-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть девочки (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, вечером 4 мая водитель Lada Granta на дороге Рощино — М-5 не учел факт движения трех несовершеннолетних по обочине и не снизил скорость. Это привело к наезду на 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. Она скончалась от травм в тот же день в медицинском учреждении.

Прокуратура подала иск о взыскании 3 млн руб. в пользу родителей погибшей в качестве морального вреда. Дело направили в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.