Строитель не согласился с тем, что отсидел

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник отдела управления капстроительства (УКС) 7 службы ФСБ Андрей Харитонов и его защита обжаловали вынесенный ему приговор, несмотря на то что осужденный на шестилетний срок фигурант остался на свободе. Господин Харитонов был признан виновным в растрате более 100 млн руб. при реконструкции столовой Голицынского пограничного института ФСБ, но этот срок он уже отбыл под арестом. Тем не менее осужденный настаивает на своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Как стало известно “Ъ”, на днях адвокат Евгений Кулагин обжаловал вынесенный 16 октября в Тушинском суде столицы приговор, по которому его подзащитный Андрей Харитонов получил шесть лет за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отбывать наказание, однако, вне зависимости от решения апелляционной инстанции осужденному не придется, так как свой срок господин Харитонов с учетом времени, проведенного в СИЗО, уже отбыл. В суд на свой процесс он приходил самостоятельно, меру пресечения ему не избирали.

Это уже второй процесс по этому делу Андрея Харитонова. В ноябре 2022 года Тушинский суд признал его виновным и приговорил к тем же шести годам колонии. Однако в октябре 2024 года приговор был отменен в кассации в связи тем, что в первой инстанции не были учтены доводы защиты и допущенные следствием процессуальные нарушения. Дело было возвращено для устранения недостатков, повторный процесс стартовал в начале 2025 года.

Вину господин Харитонов ни на следствии, ни в суде не признал. Его адвокат Евгений Кулагин сообщил “Ъ”, что, по его мнению, в деле отсутствует само событие преступления.

«Выделенные ФСБ деньги мой подзащитный перевел в другую учрежденную спецслужбой структуру. Эти средства похищены не были, ни на какие сторонние счета они не выводились»,— отметил защитник. В случае прекращения СКР уголовного дела господин Харитонов, по мнению Евгения Кулагина, мог бы рассчитывать на значительную денежную компенсацию за проведенное в заключении время. Защита будет добиваться его оправдания.

Как уже рассказывал “Ъ”, бывшему начальнику отдела УКС 7 службы ФСБ Андрею Харитонову СКР в феврале 2020 года предъявил обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В тот же день он был задержан, по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы отправил работавшего на тот момент главным экспертом в Экспоцентре на Красной Пресне господина Харитонова в СИЗО (последней должностью фигуранта объясняется тот факт, что делом занималось не военное, а гражданское следствие).

По версии следствия, в 2014–2015 годах Андрей Харитонов безосновательно санкционировал перечисление его управлением ФГУП «Управление специального строительства ФСБ РФ» и ФГУП «Проектный институт» денежных средств — более 100 млн руб.— на реконструкцию столовой Голицынского пограничного института. Работы выполнены не были, а деньги, по версии обвинения, были похищены. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано на особо крупную растрату.

Ефим Брянцев