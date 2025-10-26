Строитель не согласился с тем, что отсидел
Бывший сотрудник ФСБ настаивает на своей невиновности и после отбытия наказания
Как стало известно “Ъ”, бывший начальник отдела управления капстроительства (УКС) 7 службы ФСБ Андрей Харитонов и его защита обжаловали вынесенный ему приговор, несмотря на то что осужденный на шестилетний срок фигурант остался на свободе. Господин Харитонов был признан виновным в растрате более 100 млн руб. при реконструкции столовой Голицынского пограничного института ФСБ, но этот срок он уже отбыл под арестом. Тем не менее осужденный настаивает на своей невиновности.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Как стало известно “Ъ”, на днях адвокат Евгений Кулагин обжаловал вынесенный 16 октября в Тушинском суде столицы приговор, по которому его подзащитный Андрей Харитонов получил шесть лет за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отбывать наказание, однако, вне зависимости от решения апелляционной инстанции осужденному не придется, так как свой срок господин Харитонов с учетом времени, проведенного в СИЗО, уже отбыл. В суд на свой процесс он приходил самостоятельно, меру пресечения ему не избирали.
Это уже второй процесс по этому делу Андрея Харитонова. В ноябре 2022 года Тушинский суд признал его виновным и приговорил к тем же шести годам колонии. Однако в октябре 2024 года приговор был отменен в кассации в связи тем, что в первой инстанции не были учтены доводы защиты и допущенные следствием процессуальные нарушения. Дело было возвращено для устранения недостатков, повторный процесс стартовал в начале 2025 года.
Вину господин Харитонов ни на следствии, ни в суде не признал. Его адвокат Евгений Кулагин сообщил “Ъ”, что, по его мнению, в деле отсутствует само событие преступления.
«Выделенные ФСБ деньги мой подзащитный перевел в другую учрежденную спецслужбой структуру. Эти средства похищены не были, ни на какие сторонние счета они не выводились»,— отметил защитник. В случае прекращения СКР уголовного дела господин Харитонов, по мнению Евгения Кулагина, мог бы рассчитывать на значительную денежную компенсацию за проведенное в заключении время. Защита будет добиваться его оправдания.
Как уже рассказывал “Ъ”, бывшему начальнику отдела УКС 7 службы ФСБ Андрею Харитонову СКР в феврале 2020 года предъявил обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В тот же день он был задержан, по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы отправил работавшего на тот момент главным экспертом в Экспоцентре на Красной Пресне господина Харитонова в СИЗО (последней должностью фигуранта объясняется тот факт, что делом занималось не военное, а гражданское следствие).
По версии следствия, в 2014–2015 годах Андрей Харитонов безосновательно санкционировал перечисление его управлением ФГУП «Управление специального строительства ФСБ РФ» и ФГУП «Проектный институт» денежных средств — более 100 млн руб.— на реконструкцию столовой Голицынского пограничного института. Работы выполнены не были, а деньги, по версии обвинения, были похищены. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано на особо крупную растрату.