Знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на аукцион из-за долгов

Японский музей «Окада» выставит на торги знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве», созданную в XIX веке японским художником Кацусикой Хокусаем. Она будет выставлена на торгах, организованных аукционным домом Sotheby’s в Гонконге 22 ноября.

Гравюра станет одним из 125 предметов азиатского искусства, которые продаст «Окада». Музею приходится продавать их из-за долгов его основателя, японского миллиардера Кацуо Окады. Он должен выплатить $50 млн юридической фирме Kobre & Kim, которая представляла интересы господина Окады в судебной тяжбе с его партнером по бизнесу Стивом Винном в 2018 году. По оценке Sotheby’s, вся коллекция из 125 предметов будет продана за сумму, превышающую $50 млн.

«Большая волна в Канагаве» — один из самых известных и тиражируемых предметов японского искусства. Она входит в серию гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи», которые художник создал с 1830 по 1832 год. В музее «Окада» хранится один из оригинальных оттисков, созданных Хокусаем. Другие версии гравюры находятся, в частности, в Токийском национальном музее, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Британском музее в Лондоне.

Яна Рождественская