Выбрали независимую

Ирландия получила в минувшие выходные нового президента: победителем прошедших 24 октября выборов стала независимый кандидат левого толка Кэтрин Коннолли, которая выступала против увеличения военных расходов на Украину. Выборы проходили в напряженной атмосфере — их сопровождали низкая явка и рекордное количество испорченных бюллетеней. Причиной тому стало недовольство правительством, которое не может справиться с ростом стоимости жизни в стране, жилищным кризисом и притоком мигрантов. При этом сама президентская кампания также подвергалась критике: ни один из кандидатов не представил программы, которая отозвалась бы жителям страны.

Избранный президент Ирландии Кэтрин Коннолли

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Избранный президент Ирландии Кэтрин Коннолли

Президентские выборы в Ирландии прошли под знаком протеста. Параллельно с агитационной кампанией кандидатов была запущена акция «испортим голосование». Ее организаторы призывали ирландцев портить бюллетени, протестуя против того, что до выборов не были допущены кандидаты националистического и правого толка. По их словам, ирландцев поставили перед выбором: либо левый кандидат, либо правительственный.

Действительно, многие желающие просто не смогли заручиться достаточной поддержкой для выдвижения своей кандидатуры. Более того, в начале октября из гонки вылетел третий ее участник — кандидат от правящей правоцентристской партии «Фианна Фойл» бывший главный тренер сборной Дублина по гэльскому футболу Джим Гэвин. Выяснилось, что он задолжал €3,3 тыс. бывшему арендатору, и из-за скандала с арендной платой ему пришлось снять свою кандидатуру.

В итоге в гонке остались лишь двое: независимая кандидат левого толка Кэтрин Коннолли (ее поддержали все основные левые силы, включая главную оппозиционную «Шинн Фейн») и кандидат от младшего партнера в правящей коалиции «Фине Гэл» Хизер Хамфрис, которая до выдвижения занимала ряд министерских постов.

Еще когда претендентов на высший пост было трое, опросы общественного мнения отдавали первой более 32% голосов, а второй — более 23%. Гэвину прочили порядка 15% поддержки. При этом большинство респондентов указывали на «безжизненность» кампании и то, что ни один из кандидатов не представил программы, которая отозвалась бы жителям Ирландии. В итоге результат голосования стал сокрушительным сигналом для правоцентристского правительства.

По итогам выборов 24 октября, результаты которых стали известны на следующий день, Кэтрин Коннолли набрала 63,4%, а ее единственная соперница Хамфрис — 29,5%. При этом 7% голосов перепало и выбывшему из гонки Гэвину, фамилию которого не успели вычеркнуть из бюллетеней. Явка на выборы составила крайне низкие 46,3%, а более 13% бюллетеней (почти 214 тыс. из 1,65 млн) были испорчены, что стало абсолютным рекордом для Ирландии.

После объявления результатов голосования Коннолли выступила с речью в Дублинском замке. Сначала она прочитала ее на гэльском языке, потом на английском.

«Я буду президентом, который слушает, думает и который высказывается тогда, когда это нужно. Я буду голосом мира, голосом, который будет опираться на нашу политику нейтралитета, голосом, который артикулирует экзистенциальную угрозу, представляемую изменением климата»,— заявила Коннолли.

68-летняя независимая кандидат имеет степень по клинической психологии и праву, до прихода в политику работала юристом, с 2016 года заседала в парламенте Ирландии. Во время предвыборной кампании особое внимание она уделяла ситуации в секторе Газа, а также высказывалась против увеличения европейской военной поддержки Украины, хотя при этом неоднократно повторяла, что не поддерживает действия России в украинском конфликте. Ее оппоненты не раз винили ее в излишне мягкой позиции, однако Коннолли не была согласна с такой трактовкой. «Я никогда, никогда не колебалась. Я говорю, что такая нейтральная страна, как наша, должна осуждать злоупотребление властью независимо от того, совершается оно Америкой или Россией»,— парировала она в дискуссиях.

Коннолли вступит в должность 11 ноября и сменит на этом посту Майкла Д. Хиггинса после двух семилетних сроков. Несмотря на то что должность президента в Ирландии носит церемониальный характер, приход левого главы государства, вероятно, создаст напряжение в правительстве. Правящая коалиция правоцентристских партий уже давно находится под прицелом критики из-за острого жилищного кризиса, роста стоимости жизни в стране и возрастающего миграционного давления. Теперь внимание к деятельности кабмина станет еще более пристальным. Сама Коннолли, вероятно, также будет продвигать левые взгляды, отличные от правительственного курса, и будет более открыто говорить о существующих проблемах, что грозит погрузить Ирландию в период взаимного противостояния двух флангов.

