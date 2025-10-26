«Свеза» ликвидирует «дочку», созданную совместно с акционером МКБ

В Прикамье ликвидируется ООО «Инсайт», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Датой ликвидации назначено 14 октября 2026 года, свидетельствует информация Rusprofile. 60% долей общества, зарегистрированного в декабре 2024 года, принадлежат ООО «Свеза», другими 40% владеет ООО «Инновационные технологии», зарегистрированное в Ленинградской области. Учредителем второго общества выступает столичное ООО «Перспектива», владельцем которого является миноритарный акционер МКБ Андрей Крюков. Ранее господин Крюков являлся руководителем АО «МКБ Холдинг», а также президентом «МКБ Капитал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», ООО «Инсайт» создавалась для нужд пермского фанерного комбината, управляемого дочерней структурой «Свезы» ООО «Свеза Уральский». Якобы предполагалось, что «Инсайт» займется созданием пропиточной пленки, которую на сегодняшний момент комбинат закупает у других производителей. В планах было заместить производственный ресурс. По данным «Ъ-Прикамье», объем инвестиций в проект мог составить порядка 100 млн руб. В пресс-службе ООО «Свеза» комментировать планы на ныне ликвидируемую компанию не стали.

Предприятие ООО «Свеза Уральский» специализируется на производстве фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов.

«Свеза» — один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса и крупнейший производитель березовой фанеры в мире. В состав группы входят семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитием и интеграцией технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»). С 2024-го «Свеза» и ее структура – ООО «Лес Инвест Холдинг» владеют прикамским ЦБК «Кама», являющимся первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в РФ производителем мелованного картона.