«Трамп приписывал все заслуги себе, называя себя в соцсетях "президентом МИРА"»

Дональд Трамп прибыл на саммит АСЕАН, где уже принял участие в подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. Обозреватели полагают, что саммит может стать заметным мировым событием как с политической, так и экономической точек зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре

Фото: MOHD RASFAN / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре

Фото: MOHD RASFAN / Pool / Reuters

Что мы знаем о мирном соглашении между Камбоджей и Таиландом, расхваливаемом Трампом

Таиланд и Камбоджа изначально договорились о перемирии 28 июля после вмешательства Трампа, а также малазийского лидера Анвара и китайских дипломатов. Но Трамп приписывал все заслуги себе, называя себя в социальных сетях «президентом МИРА». Трамп назвал подписание мирного соглашения в воскресенье «колоссальным шагом». Соглашение не касается конкретных деталей территориального спора, который на протяжении десятилетий приводил к многочисленным вспышкам насилия. (Эксперты считают.— “Ъ”), что любая сделка между странами будет «скорее символической, чем сущностной». Комментарии Трампа, напротив, представляют соглашение как окончание конфликта — как и многих других мировых противостояний, которым он, по его заявлениям, положил конец.

США и Китай сообщают о конструктивных торговых переговорах

Главные переговорщики США и Китая высказались в позитивном ключе по поводу состоявшихся торговых переговоров. Они приветствовали конструктивный настрой встречи в преддверии личных переговоров президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, которые запланированы на эту неделю. Переговоры охватывали широкий круг вопросов, включая экспортный контроль, продление срока действия взаимных пошлин и сотрудничество в борьбе с незаконной торговлей фентанилом. Они также обсудили закупки сельхозпродукции, доступ к редкоземельным металлам, ситуацию с TikTok и общие отношения между США и Китаем. Торговые переговоры в Малайзии направлены на снижение напряженности между странами и заложат основу для дальнейших обсуждений на саммите Трампа и Си Цзиньпина, который станет первой личной встречей двух лидеров с момента начала второго срока Трампа.

При посредничестве Трампа Таиланд и Камбоджа подписали в Малайзии мирное соглашение

Лидеры Таиланда и Камбоджи в воскресенье подписали мирное соглашение в кулуарах саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, в то время как президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Малайзии, чтобы присутствовать на этом событии. Соглашение определяет рамки возобновленного сотрудничества между двумя соседями. Оно включает четыре ключевых обязательства: разминирование спорных зон, вывод тяжелой артиллерии из приграничных районов, укрепление координации в борьбе с транснациональной преступностью, управление гражданским передвижением и обеспечение безопасности вдоль границы.

Таиланд и Камбоджа заключают мир — Трамп выступает посредником

Таиланд и Камбоджа заключили мир — при посредничестве президента США Дональда Трампа. Но насколько прочным будет это соглашение после кровавых боев на границе? В июле почти неделю шли ожесточенные бои между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи на 800-километровой границе между странами. В ходе боевых действий погибло более 40 человек, сотням тысяч пришлось покинуть регион. Будет ли мир прочным, пока неясно — конфликт между двумя странами тлеет уже несколько десятилетий. И в последние месяцы, несмотря на соглашение о прекращении огня, на границе неоднократно случались инциденты.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик