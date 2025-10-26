В Нью-Джерси полицейского обвинили в должностном преступлении из-за пиццы

Суд в Нью-Джерси обвинил сержанта полиции Кевина Болларо в должностном преступлении за невыполнение его прямых обязанностей. Как сообщает The Guardian, в свое дежурство сержант не выехал на место происшествия, а предпочел провести время в пиццерии. Проигнорированный им случай оказался двойным убийством.

Обвинения связаны с событиями 1 августа, когда во время дежурства Кевина Болларо в отделение поступило несколько звонков от обеспокоенных жителей Питтстауна, сообщавших о звуках стрельбы и громких криках. Как позже установило следствие, проанализировав данные GPS и видеорегистратора, сержант Болларо не выехал сразу по указанному адресу, а сначала проехался около 3 км до банкомата, а потом, не включая сирену и мигалку, неспешно двинулся в сторону Питтстауна. Подъехав к дому первого звонившего, сержант сообщил диспетчеру, что никакого шума не слышит и что поедет по адресу второго и третьего звонивших. Но туда он так и не доехал. Вместо этого полицейский направился в пиццерию Duke’s и просидел там час, а потом еще час провел в местном ресторанчике. В поданном им отчете за это дежурство отсутствовали какие-либо данные о банкомате и ресторанах, зато было много слов о том, как много он кружил по району, где жители слышали выстрелы. На следующий день, 2 августа, выяснилось, что на месте, куда вызывали полицию, было совершено двойное убийство. 33-летнюю женщину и 29-летнего мужчину застрелил лейтенант полиции Рикардо Сантос, который потом застрелил и себя.

Сержанту Болларо также предъявлены обвинения в подделке данных. Суд не убедили доводы адвоката обвиняемого, что «ничто из того, что Кевин Болларо сделал или не сделал в тот день, не могло повлиять или остановить» эти убийства.

Алена Миклашевская