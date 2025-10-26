Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре на трех улицах возникли проблемы с водой из-за повреждения водовода

Авария на водоводе диаметром 500 мм произошла в Самаре на Московском шоссе днем в воскресенье, 26 октября. Для предотвращения утечек специалисты отключили поврежденный участок. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим в домах на Московском шоссе, улицах Подшипниковой и Революционной вода подается с пониженным давлением. Сейчас специалисты разрабатывают схему переключения участка, чтобы восстановить нормальное водоснабжение. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Сроки устранения аварии не называются.

Георгий Портнов