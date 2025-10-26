Песков: Путин ценит желание Трампа разрешить украинский конфликт за одну ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отмечает искреннее стремление президента США Дональда Трампа к разрешению украинского конфликта.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Дмитрий Песков подчеркнул, что желание американского лидера урегулировать острые кризисы, включая ситуацию на Украине, вызывает у российского президента только положительные эмоции. «Путин об этом неоднократно говорил»,— отметил представитель Кремля.

Однако Дмитрий Песков добавил, что решить столь сложный конфликт «за одну ночь» невозможно. Он пояснил, что истоки противостояния очень глубокие и формировались на протяжении многих лет, поэтому излишняя поспешность резко контрастирует с реальной ситуацией. Господин Песков отметил, что украинская сторона не заинтересована в переговорах, так как на нее влияют европейские государства и Евросоюз, которые, по его словам, находятся в состоянии «военной истерики».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что встретится с Владимиром Путиным только после того, как убедится в заключении сделки по Украине. В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что российская сторона будет информировать Вашингтон о срывах мирного диалога на Украине по просьбе европейских и британских партнеров. Он также подчеркнул заинтересованность Москвы в скорейшем завершении конфликта.