Песков: Россия не оставит без ответа попытки конфискации ее активов

Москва ответит на любые попытки конфискации российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Господин Песков подчеркнул, что Россия будет использовать все доступные правовые механизмы — как национальные, так и международные, чтобы преследовать по закону инициаторов и исполнителей подобных незаконных решений.

«Они понимают, что мы не оставим подобные действия. И мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений»,— заявил господин Песков.

Ранее сообщалось, что Европейский союз усилил давление на Бельгию, чтобы получить разрешение на использование замороженных российских активов общей суммой около €190 млрд. Эти средства планируется направить на предоставление «репарационного кредита» Украине.