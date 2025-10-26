Песков: ВС России жестко ответят на попытки атак вглубь РФ

Вооруженные силы России будут жестко реагировать на попытки ВСУ наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Господин Песков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о военном потенциале для проведения подобных атак. «Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будут реагировать жестко на это. И, как сказал Владимир Путин, ошеломляюще»,— отметил пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае применения против РФ дальнобойных ракет Tomahawk ответ будет серьезным и ошеломляющим. Он назвал заявления о дальнобойном оружии попыткой эскалации конфликта и призвал тщательно обдумывать подобные решения.