Водитель из Казани предстанет перед судом из-за ДТП с двумя погибшими детьми
В Казани возбуждено уголовное дело против водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, которое привело к гибели двух малолетних детей. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, 10 августа 2025 года на трассе «Казань — Буинск — Ульяновск» водитель легкового автомобиля, находясь в утомленном состоянии, не справился с управлением и столкнулся с машиной, двигавшейся во встречном направлении. В результате удара один из автомобилей отлетел на другую машину.
В аварии погибли два ребенка, еще два человека получили тяжелые травмы.