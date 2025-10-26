В Казани возбуждено уголовное дело против водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, которое привело к гибели двух малолетних детей. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель из Казани предстанет перед судом из-за ДТП с двумя погибшими детьми

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Водитель из Казани предстанет перед судом из-за ДТП с двумя погибшими детьми

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 10 августа 2025 года на трассе «Казань — Буинск — Ульяновск» водитель легкового автомобиля, находясь в утомленном состоянии, не справился с управлением и столкнулся с машиной, двигавшейся во встречном направлении. В результате удара один из автомобилей отлетел на другую машину.

В аварии погибли два ребенка, еще два человека получили тяжелые травмы.

Влас Северин