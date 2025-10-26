США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, в соответствии с которым Соединенные Штаты сохранят пошлины в размере 20% на вьетнамские товары, следует из заявления на сайте Белого дома.

В рамках соглашения Вьетнам предоставит преференциальный доступ для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров из США. В свою очередь авиакомпания Vietnam Airlines приобретет у американской компании Boeing 50 самолетов на сумму $8 млрд.

Вьетнамские компании также подписали 20 меморандумов о закупке сельскохозяйственной продукции у США общей стоимостью более $2,9 млрд. Кроме того, стороны договорились устранять и предотвращать барьеры для присутствия американской сельскохозяйственной продукции на вьетнамском рынке, следует из публикации.