«Погружение с головой в мир отслеживания своих данных не вызывает ничего, кроме тревоги»

Сердце колотится, мышцы напряжены, лицо краснеет, а руки рефлекторно сжимаются в кулаки… Когда мы злимся, в теле включается встроенная по умолчанию система оповещения. Когда-то она помогала нашим предкам выживать, убегая от разъяренного зверя или врага из соседнего племени, но в современном обществе агрессия — почти что табу. Но вулкан накопленной ярости, не находящей выхода, способен взорваться в самый неподходящий момент. И маркетологи изобретают все новые способы для безопасного «уничтожения» агрессии. Например, в апреле компания Powershout придала такому простому действию, как крик в подушку, новое обличье. Миниатюрные аксессуары Shoutlet стоимостью около $25 наполнены гранулами, пропитанными бамбуковым углем. Их можно мять, жать, и самое главное — в них удобно кричать, не опасаясь осуждения окружающих. Компания утверждает, что децибелы урезаются в два раза.

Набирают популярности и так называемые комнаты ярости. Так, в США одно из таких заведений предлагает целый пакет услуг стоимостью от $25 за 15 минут. Здесь можно разбивать машины, кидать в стены банки краской, вопить, топать ногами и крушить все вокруг. На сайте есть уточнение: подходит для тимбилдинга. А в одной из московских студий для выхода агрессии за два часа вооружившись кувалдами, киянками, молотками и другим инвентарем можно разбивать мониторы, клавиатуры и примерно 40 предметов посуды. Стоимость на двоих — чуть меньше 10 тыс. руб., вся амуниция идет в комплекте. Впрочем, профильные специалисты уверены: эффект от такого вида терапии есть, но он кратковременный, и есть риск разбудить в себе зверя пострашнее.

Не просто смешной слоган, а реальность. Тренд под названием It’s «therapy bro summer» или «Это лето терапии, чувак» обозначил New York Post. Прежде для женщин, мечтающих познакомиться, было сигналом тревоги, если мужчина получает какую-либо помощь по вопросам ментального здоровья. Но теперь тенденции меняются. Благодаря соцсетям, медийным личностям и поддержке этой области медицины стигма, связанная с психологической помощью, продолжает ослабевать, и мужчины год за годом все чаще записываются к специалистам. А фразы вроде «Это так не по-мужски» канули в Лету. Теперь мужчина в терапии — зеленый флаг и надежда на крепкие и длительные отношения. Как объясняют изменение риторики профильные эксперты, женщины чувствуют, что их потенциальные партнеры стремятся лучше понять себя, не боятся показаться уязвимыми, могут выходить из зоны комфорта и мечтают понять ближнего, что дает гарантию на здоровый союз. Сайты знакомств тоже подстраиваются под тренды. Так, на многих из них среди череды стандартных вопросов часто появляются такие: «Мой терапевт сказал бы, что я…» А опрос, опубликованный в мае, показал, что 55% девушек поколения Z отказались бы встречаться с человеком, который не ходит к психотерапевту. Каждая вторая женщина поколения миллениалов поделилась, что такие сеансы повышают мужскую привлекательность в разы, делая его желанным партнером для романтических и каких-либо других отношений.

Кажется, что биохакинг и экономия — вещи несовместимые, но все меняется, когда речь заходит о времени. Выкроить лишнюю минутку или часы помогает так называемая микроэффективность. Например, одна из героинь статьи The Guardian заваривает сразу две чашки чая: в одну добавляет побольше молока и пьет сразу, а вторую, погорячее, оставляет на потом, когда она остынет до нужной температуры. Необходимость кипятить чайник дважды отпадает, за сутки — 20 минут экономии, за год — почти неделя. Носить эластичные шнурки, чистить зубы, пока принимаешь душ, не заправлять постель и, уходя на работу, оставлять столовые приборы на столе, чтобы не тратить время перед ужином на сервировку — вот далеко не полный список самооптимизации. Некоторые приверженцы микроэффективности рекомендуют покупать сразу пять комплектов одинаковой одежды: футболки, брюки, носки… Каждый день вы в свежем, но не надо ломать голову, что же надеть. Кажется, что это может сэкономить лет десять. У другой британки есть 11 пар запасных очков. Они лежат на тумбочки у кровати, в бардачке машины и в других местах, и дама не тратит впустую время на поиск аксессуара. Очень занятая писательница держит наготове блокнот, куда вносит имена всех, кто присылает ей сообщения в мессенджер в течение дня, чтобы ответить всем одномоментно вечером. Рабочих схем предостаточно, но есть нюанс: было бы на что потратить сэкономленное время, помимо очередных макрозабот.

Алекс Финн, основатель CreatorBuddy, устал от биохакинга и бесконечной самооптимизации. В своем аккаунте Х он неожиданно заявил, что больше не носит ни Apple Watch, ни Oura ring, ни даже браслет Whoop. По словам Финна, он утомился жить в цифрах. Как хорошо ты восстановился и прошел ли ты через все фазы сна? Просыпаешься и первое, к чему ты приступаешь — не завтрак, а мониторинг, причем показатели могут испортить весь день. После того как Финн перестал держать руку на пульсе, чувствовать он себя стал намного лучше. Сами по себе трекеры — подспорье на wellness-пути. Но погружение с головой в мир отслеживания своих данных не вызывает ничего, кроме тревоги. К слову, граница правильных и неправильных показателей весьма условна. Например, идея 10тыс. шагов в день как золотого стандарта, скорее, маркетинговый миф, а не научно обоснованная цель. Ориентир появился после того, как японская компания Yamasa в 1965-м выпустила первый шагомер. В переводе он назывался «счетчик 10 тыс. шагов». Цифра легко запоминается и ассоциируется с некой завершенностью. А вот научное сообщество уверено: все эти критерии так индивидуальны, что четких рамок нет. Словом, двигаться нужно столько, чтобы чувствовать себя максимально живым.

Биохакеры ныряют в прорубь с видом древних шаманов, соцсети пестрят хештегами #IceChallenge, а инфлюенсеры клянутся, что ледяная вода — лучшее лекарство от хандры. Голландец Вим Хоф, известный как «Ледяной человек», построил бизнес-империю на своих методиках. Именно осознанное дыхание и тренировки с холодом помогают ему плавать подо льдом и бегать марафоны за Полярным кругом. Ледяные ванны активно использовал и Криштиану Роналду как часть своей программы по восстановлению. Но ритуалы звезд — это обычно целый спектр процедур с массажами, саунами и профессиональными диетологами. Что касается науки, медики отмечают, что кратковременный холодный душ или ванна действительно могут дать всплеск бодрости. Но это, скорее, одномоментный выброс адреналина, а не системное решение. СМИ также часто цитируют голландское исследование, проведенное около семи лет назад. Испытуемых просили заканчивать водные процедуры ледяным душем. Результаты, на первый взгляд, потрясают: участники брали на треть меньше больничных. Хотя позже выяснилось, что болеть они не перестали, возможно, просто терпели, пока закончится исследование. Эффект ледяных ванн можно объяснить тем, что их приверженцы в принципе ведут более здоровый образ жизни. Впрочем, если нравится и состояние позволяет, то холодные погружения могут стать вполне рабочим инструментом. А если после ванны хочется закутаться в плед и плакать, то лучше себя не мучить. Глобально наука не видит так уж много плюсов от ванны, наполненной «чудодейственным» льдом.

