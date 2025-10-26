Прием заявок на премию «Коммерсантъ года — 2025» завершится 31 октября

В Свердловской области 31 октября завершится прием заявок на юбилейную деловую премию «Коммерсантъ года — 2025». К участию допускаются представители малого и среднего бизнеса (МСБ), которые продемонстрировали положительную динамику выручки в 2024 году. Подать документы можно на сайте коммерсантъгода.рф.

Учредитель премии — обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Соорганизаторы — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО). Премия проходит при поддержке Клуба молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.

Мероприятие поддержали правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.

«Бизнес — крупный, средний и малый — это один из столпов городской экономики. Работающие в этом сегменте люди изо дня в день делают Екатеринбург одним из самых динамичных и перспективных мегаполисов России. Я рад, что из года в год и состоявшиеся мэтры, и те, кто только начинает свой путь в этой сфере, могут получить признание благодаря премии "Коммерсант года",— подчеркнул мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.— В свою очередь, "Коммерсантъ", темами которого традиционно становятся прорывы в бизнесе, спорте, культуре, знаковые инфраструктурные проекты, также вносит свой вклад в развитие нашего города, делает его заметнее в общефедеральной повестке, повышает его инвестиционную и туристическую привлекательность».

Победителей будут определять в семи номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

В номинации «Молодой Коммерсантъ» могут принять участие молодые предприниматели в возрасте до 45 лет, которые являются резидентами Клуба молодых промышленников. А в номинации «Инвестиционный прорыв» впервые за историю премии могут заявиться представители крупного бизнеса, которые реализуют значимые инвестиционные проекты на территории Свердловской области.

Торжественная церемония награждения пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна». Победители получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.

Анастасия Реутова