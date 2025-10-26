В России появился праздник в честь работников суда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России нового праздника — Дня работника суда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Новый профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 5 ноября. Как сообщили в правительстве РФ, он приурочен к дате издания указа Петра I «О форме суда», опубликованного в 1723 году. Этот документ стал важным шагом в создании современной судебной системы в России. В нем прописывались правила, по которым суд должен рассматривать дела с участием обеих сторон, порядок вызова истца и ответчика, а также право суда применять меры принуждения, например арест.

С инициативой о введении праздника выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов, его предложение поддержал президент России Владимир Путин.