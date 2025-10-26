На М-8 в Ярославской области насмерть сбили пешехода

В Ярославской области на 218-м км М-8, неподалеку от Семибратова, легковой автомобиль сбил пешехода 2007 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 26 октября в 5:03 в районе деревни Козлово 57-летний водитель Chevrolet сбил пешехода. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что пешеход перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

«Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова