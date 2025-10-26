Зумеры погрузились в «Сумерки»

Книги-артефакты, стилизованная обувь и спектакли в московском театре — молодые люди открывают для себя культовую вампирскую сагу нулевых «Сумерки». На этой неделе некоторые американские кинотеатры начнут показывать все фильмы франшизы. А в честь 20-летия со дня выхода первой книги об истории любви вампира и простой девушки фанаты увидят и редкие кадры со съемок картин. Впрочем, для зумеров, в том числе и в России, сага тоже стала культовой, но как источник мемов. Какое будущее у «вампирского» тренда? Разбиралась Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Temple Hill Entertainment Фото: Temple Hill Entertainment

Официальных дат нет, но, судя по сообщениям в фанатских сообществах, тот самый сезон уже наступил. В интернете, в том числе и в русскоязычном сегменте, появляются тысячи видео. Пользователи упражняются в сарказме, воспроизводя сцены из «Сумерек», или просто повторяют за героями реплики, которые вошли в историю. Как признались “Ъ FM” представители молодого поколения, для них та самая ламповая атмосфера, эстетика дождя и стелющегося тумана — не главная причина, почему они пересматривают этот фильм. По их словам, странные диалоги героев, скупая мимика Беллы Свон и неподражаемая игра актеров второго плана, например, в невидимый футбол, вызывают улыбку. Но сооснователь агентства My Duck’s Vision Юрий Дегтярёв уверен, что «Сумерки» по-прежнему серьезны и актуальны: «Таких простых, наивных фильмов с каждым годом все меньше. Подросло новое поколение, а в этой картине все это прекрасно представлено. На поверхности — борьба за девочку. Мы можем сказать, что прежние и нынешние поколения ничем друг от друга не отличаются. Спустя еще 15 лет будет новая волна, так этот фильм останется в истории.

Я тоже недавно пересматривал все части. Да, это наивно, да, это простая актерская игра, да, там куча мемов. Но так просто и наивно, что гениально».

Модные бренды тоже видят этот интерес и пытаются сделать что-то необычное. Например, в начале октября американская Crocs объявила о неожиданной коллаборации. Компания выпустит две пары сабо по «Сумеркам». Черные — под вдохновением от Беллы Свон, а голубые отсылают к вампиру Эдварду и оборотню Джейкобу. Такие товары могут пользоваться спросом у аудиторий разного возраста, поэтому «Сумерки» можно назвать своеобразным мостиком между поколениями, заметила сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «То, что мы наблюдаем, не просто ностальгия или какая-то насмешка, а полноценный культурный диалог между поколениями. Зумеры с удовольствием, действительно, обращаются к наследию миллениалов. Бизнес может это использовать, но здесь нужна аккуратная работа. Грубый маркетинг по принципу "Эй, давайте посмотрим" вызовет отторжение. В коллаборации с ироничным подтекстом бренд одежды выпускает коллекцию, которая обыграет, например, забавные атрибуты офисного стиля из "Секса в большом городе" или легендарных "Друзей". Косметический бренд — помаду или тушь по мотивам "Зачарованных". Это очень круто, потому что это будет генерировать продажи для брендов».

В соцсетях пользователи делятся идеями для вечеринок в «сумеречном» стиле, а на форумах невесты утверждают, что референсом для своей свадьбы использовали кадры с церемонии Беллы и Эдварда. К организации придется подойти с иронией, говорит сооснователь ивент-агентства «Лавка чудес» Роман Акимов, который проводил похожие мероприятия: «Это не то чтобы сильно дороже, просто те же траты допускаются в другом русле. Была свадьба, которую мы оформили в красно-черной гамме. Под нее взяли в аренду лофт. Обыграли все с юмором. В конце я сказал, что жених теперь может, укусив невесту, обратить ее в жену. Трэш-конкурсы были, брали трэш-бокс, ящик. Гостти должны были трогать, щупать предметы и угадывать, что там такое. Внутри могли оказаться змеи, мыши. Жуткий совершенно интерактив, но молодожены его захотели».

Переосмысляют вампирскую сагу и столичные театры. Так, 4 ноября «Покровка Театр» впервые представит спектакль-детектив «Москва. Сумерки». Билеты на премьеру уже раскуплены. История пылкой любви изменена, но молодой аристократ Руневский и его возлюбленная Даша на промо спектакля напоминают до боли знакомых героев.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая