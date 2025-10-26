Военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в Самарской области, отличились во время окружения противника в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова. Об этом сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов в своем докладе президенту РФ и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Вместе с бойцами из других бригад и подразделений военнослужащие из Самарской области блокировали крупную группировку вооруженных сил Украины в составе 31 батальона. В оперативном окружении оказались, в том числе, соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад.

30-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада является воинской частью Сухопутных войск РФ. Она входит в состав Второй гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в поселке городского типа Рощинский в Самарской области.

Воинская часть действует в зоне военного конфликта с начала спецоперации. 31 июля 2024 года указом президента РФ бригаде было присвоено почетное наименование «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Георгий Портнов